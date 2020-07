40 Millioune Maske sollen dem franséische Gesondheetsminister no an den nächsten Deeg per Post u 7 Millioune Persoune verschéckt ginn.

Zanter e Méindeg gëllt a Frankräich eng Maskeflicht an all Geschäft oder ëffentlechem Raum, wou d'Schutzmesuren net kënnen agehale ginn. Wie sech net drun hält, riskéiert eng Amende vun 135 Euro. D'Regierung géing d'Mënschen, déi sech selwer keng Maske kéinte kafen, net am Stach loossen, sou den Olivier Véran, de franséische Gesondheetsminister. Et solle Stoffmaske verdeelt ginn, déi ee wäsche kann a bis zu 30 Mol ka benotzen. De franséische President Emmanuel Macron hat virdrun an engem Interview gesot, et géing Hëllef kommen, fir déi Leit, déi Ënnerstëtzung brauchen. Den Olivier Véran huet ënnert anerem och gesot, dass d'Kontrollen un de Grenze fir Touriste kéint verstäerkt ginn. Dëse Freideg kéinte bei enger Sëtzung vum Sécherheetsrot nei Moossnamen decidéiert ginn. D'Corona-Infektioune sinn a Frankräich an der Lescht eropgaangen. An eenzele beléiften Touristenuertschaften, wéi La Rochelle oder Argèles-sur-Mer, ass de Mask obligatoresch, wou vill Leit beieneen sinn. Dat gëllt och fir dobaussen.