20 Joer ass et hier, dass de séierste Fliger vun der Welt kuerz nom Depart zu Paräis verongléckt ass.

Den Iwwerschalljet sollt an engem Zäitraum vu ronn 4 Stonne vu Paräis op New York fléien. 113 Persoune sinn deemools beim Ongléck ëm d'Liewe komm. Knapp 133 Sekonne war de Fliger an der Luucht.

Den 2. Mäerz 1969 ass d'Concorde eng éischte Kéier gestart, gelant ass de Prototyp 001 um Fluchhafen zu Toulouse-Blagnac. Ganzer 29 Minutten huet de Vol gedauert, deen an d'Geschichtsbicher agaangen ass. Annerhalleft Joer méi spéit war et dunn esou wäit: Am November 1970 gouf d'Schallmauer duerchgebrach. Et huet awer weider 6 Joer gedauert, bis British Airways vu London op Bahrain an Air France vu Paräis op Rio de Janeiro mat enger Concorde-Maschinn geflu sinn an de Passagéierverkéier opgeholl hunn. Bis zu 128 Persoune konnten u Bord transportéiert ginn, eng maximal Vitess vun iwwer 2.000 Stonnekilometer huet de Fliger erreecht.

U Bord ass sech all Passagéier wéi e V.I.P virkomm. Héich Raumandeeler hunn déi verschidde Sëtzgruppe vunenee getrennt an d'Schampesglieser sinn net laang eidel bliwwen. Eng Exklusivitéit, déi sech awer net jidderee leeschte konnt. E First-Class-Ticket goung net duer. British Airways an Air France vun en zousätzlechen Opschlag gefrot. Ganz beléift war den Iwwerschalljet bei berüümte Staren, Hollywood-Schauspiller, Politiker, Wallstreet-Banker an esouguer bei der Queen. Elegant waren net nëmmen de Passagéier hir Outfitten, ma och d'Stewardessen hate Kleeder vun Nina Ricci un.

Am Joer 2003 goung eng Ära op en Enn. Nom leschte Fluch vun der Air France am Juni hat British Airways sämtlech Vollen de 24. Oktober agestallt. Vun den 100 geplangte Maschinne goufe bis 1979 just 20 Exemplare gebaut. Aus wirtschaftlecher Siicht war d'Concorde ni en Erfolleg: De wäissen Jet mat der spatzer Nues war ze haart, ze deier an huet ze vill Kerosin verbraucht. Dëse louch nämlech 4 Mol esou héich wéi bei engem Jumbojet. Pro Stonn goufe 25.000 Liter Sprit verbraucht.