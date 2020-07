Déi Däitsch Kultur-Expertin Hella Mewis ass nees fräi, nodeems si am Irak virun e puer Deeg entféiert gouf. Zwou Milize gi verdächtegt.

D'Hella Mewis schafft a lieft zënter Jore am Irak. Si schafft fir de lokale Goethe-Institut an organiséiert Kultur-Projeten zu Bagdad. Si ass am Gaangen ee Kulturinstitut an der Haaptstad opzebauen, no bei dësem Zenter gouf si e Méindeg vu bewaffente Männer entféiert.

Frënn vum Mewis hu probéiert, der irakesch Regierung Drock ze maachen. Déi gebierteg Berlinerin huet vill Kontakter zu Intellektuellen a Politiker. D'Fra koum nees fräi, ma de Militär huet net erausginn, ënner wéi enge Konditiounen an ob mat den Entféierer verhandelt gouf. Frënn hu confirméiert, datt si net méi an den Hänn vun den Entféierer wier.

Verdächtegt ginn d'Schiitemiliz Kataib Hisbollah, déi dem Iran nosteet, an d'sunnitesch Terrormiliz Islamesche Staat. Bis ewell huet sech nach keen zu der Entféierung bekannt. D'Kataib Hisbollah hätt näischt domadder ze dinn, sou ee Spriecher vun der Miliz.

Et goufen an de leschte Joren, zënter der Chute vum Saddam Hussein 2003, scho 5 Däitsch Bierger am Irak entféiert. Bis op een koume si all nees fräi.