An der Korruptiouns- a Blanchimentsaffär beim malaysesche Staatsfong 1MDB gouf et elo en Accord tëscht der US-Investmentbank Goldman Sachs a Malaysien.

Wéi de malaysesche Finanzministère e Freideg confirméiert, gouf sech dorop gëeenegt, dass d'Bank ëmgerechent 3,4 Milliarden Euro bezilt. 2018 war den deemolege malaysesche Premier iwwert dës Affär gefall, bei där Verméige vum Staat verontreit gouf. Manager vu Goldman Sachs gëtt reprochéiert, bei kriminellen Aktivitéite ronderëm 1MDB matgemaach ze hunn.

Am Kader vun där Affär ware jo och zu Lëtzebuerg eng 100 Milliounen Dollar agefruer ginn. D'Privatbank Edmond de Rothschild hat deemools eng Strof vun 9 Milliounen Euro vun der Lëtzebuerger Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur kritt. An Enn Mäerz dëst Joer huet d'CSSF decidéiert, dass de fréieren Direkter vun der Bank 10 Joer laang net méi am Lëtzebuerger Finanzsecteur däerf schaffen.