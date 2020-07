De räichste Mann vun der Welt, dee viru kuerzem an engem Dag 20 Milliarden Dollar Profit gemaach huet, huet "just" 20 Milliounen Dollar a Steiere bezuelt.

Amazon hat iwwert 1 Milliard australesch Dollar Profit gemaach an Australien am Joer 2018. Mat 20 Milliounen AUS-Dollar sinn et 2 Prozent u Steieren, déi se hu misste bezuelen. Ee vun den Haaptgrënn dofir ass, dass Amazon eng lëtzebuergesch Duechtergesellschaft soll benotzen, fir manner Steieren ze bezuelen. 2017 hat d'Europäesch Kommissioun dat awer als illegal erkläert an Amazon ugefuerdert, 250 Millioune u Lëtzebuerg zeréckzebezuelen. Amazon huet d'Urteel net akzeptéiert an ass an Appell gaangen.

De Jeff Bezos soll zu Lëtzebuerg just ee Véierel vu sengem Profit kënne versteieren. Profit, deen am Ausland gemaach gëtt, géing zu Lëtzebuerg enregistréiert ginn an esou erméiglechen, Milliounen u Steieren ze spueren.