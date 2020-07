D'Ofriichte vun den zwee Monumenter huet d'Stad Chicago ordonéiert - e Freideg goufe se am Grant Park an am Arrigo Park vum Sockel gehuewen.

Zu Chicago sinn zwou Statue vum Christoph Kolumbus ofgebaut ginn. D'Monumenter wiere bis op Weideres mol demontéiert ginn, esou gëtt d'Buergermeeschtesch vun Chicago, d'Lori Lightfoot, an der lokaler Press zitéiert. Si huet dëst aus Sécherheetsbedenken ordonéiert. D'Anti-Rassismus-Protester aus de leschten Deeg wiere souwuel fir d'Demonstrante wéi och fir d'Police onsécher ginn. Munch Demonstranten hätte op geféierlech Aart a Weis versicht, d'Kolumbus-Statu am Grant Park zu Chicago ëmzestoussen. Elo, wou d'Monumenter ofgeriicht goufen, wier méi Raum fir en demokrateschen ëffentlechen Dialog iwwer d'Symboler vun der Stad, huet d'Lightfoot nach erkläert. D'Protester an den USA ware jo entstanen, wéi den Afroamerikaner George Floyd bei engem brutale Policeasaz ëm d'Liewe komm ass. Ëmmer nees ass d'Theema iwwer den Ëmgang mat der Ierfschaft vum Kolonialismus an der Sklaverei duerch d'Anti-Rassismus-Protester an den USA an de leschte Wochen opkomm. Donieft goufen och a weidere Stied Kolumbus-Monumenter ofgebaut, dat beispillsweis zu Boston oder zu San Francisco. De Christoph Kolumbus gëllt jo als "Entdecker" vum amerikanesche Kontinent. Kritiker argumentéieren allerdéngs, de Séifuerer aus Genua hätt den Terrain virbereet fir Kolonialiséierung an d'Ausbeutung vu sëllegen Urawunner.