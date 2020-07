Twitter ass déi wichtegst Kommunikatiouns-Plattform fir den US-President Donald Trump. Seng Tweets suergen ëmmer nees fir Kontroversen.

Elo gëtt den amerikanesche President zou, datt en e puer Mol iwwerdriwwen huet. Den Donald Trump bedauert e puer vu sengen Tweets.

Et géif ze dacks geschéien, datt e moies erwächt an denkt, en hätt dat léiwer net sollen op Twitter schreiwen, sot hien an engem Interview.

Allgemeng weist den Donald Trump sech jo den Ament méi asiichteg. De Kongress vun de Republikaner ass ofgesot ginn an hie recommandéiert d'Mask unzedoen an hat och selwer eng un.

Am November wëll den Donald Trump eng zweete Kéier amerikanesche President ginn.