Zu Wesel an Däitschland koum et e Samschdeg de Mëtteg zu engem tragesche Virfall an engem Wunngebitt.

E klenge Fliger ass op e Méifamilljenhaus gefall. Déi lokal Police huet Focus Online géintiwwer confirméiert, dass 3 Mënschen dobäi ëm d'Liewe komm sinn, et geet rieds vun e puer Blesséierten. D'Police a d'Pompjeeë sinn den Ament op der Plaz. Méi Informatioune sinn net gewosst.