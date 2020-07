Dat norwegescht Institut fir Meteorologie zu Oslo mellt Temperature vun 21,2 Grad.

Op Spitzbergen gouf déi wäermsten Temperatur zanter 40 Joer gemooss. Deemno wier et um Arktis-Archipel zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnunge just eng Kéier wéi waarm gewiescht wéi am Juli 2020. Am Juli 1979 huet den Thermometer 21,3 Grad ugewisen.

Experten no sollen déi héich Temperature bis e Méindeg unhalen. Se leien däitlech iwwert den Duerchschnëttstemperature vun der Inselgrupp am arkteschen Ozean. Normalerweis ginn am Juli, dem wäermste Mount vum Joer, tëscht 5 an 8 Grad erreecht.

Och am russeschen Deel vun der Arktis goufen dëst Joer iwwerduerchschnëttlech waarm Temperature gemooss. Ugangs Juli louche se a Sibirien bei 38 Grad.