Eng Woch nom Brand an der Kathedral zu Nantes ass e Verdächtegen, deen tëschenzäitlech fräigelooss gi war, nees an Untersuchungshaft.

Dat op Uerder vun engem Riichter an der Nuecht op e Sonndeg. Géint den 39-Joer-ale fräiwëllege Mataarbechter gëtt wéinst Brandstëftung enquêtéiert.

An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg virun enger Woch war et an der Kathedral zu Nantes bei engem Brand zu schwéierem Materialschued komm. D'Feier war op 3 Plazen ausgebrach, déi wäit vunenee fort louchen. Ënnersichungen am Labo hätten de Verdacht op Brandstëftung verstäerkt, esou de Parquet e Samschdeg.

De Mann, deen elo nees an Untersuchungshaft sëtzt, war ewell leschte Sonndeg festgeholl ginn, konnt awer de selwechten Dag nees goen. Hie war den Owend virum Brand responsabel fir d'Dieren zouzemaachen a vue, datt et keen Zeeche fir en Abroch gouf, stoung hie séier ënner Verdacht. Hie riskéiert 10 Joer Prisong an eng Geldstrof vun 150.000 Euro, esou de Parquet.