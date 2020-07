Op den Texas kënnt matten an der Pandemie och nach en Hurrikan duer, de Wierbelstuerm mam Numm "Hanna".

Den éischten Hurrikan um Atlantik fir dëst Joer, huet d'Küst an der Nuechg areecht, esou déi zoustänneg Autoritéiten. Am Süde vum Texas an am Nordoste vu Mexiko gëtt an den nächsten Deeg mat staarkem Reen a liewensgeféierlechen Iwwerschwemmunge gerechent.