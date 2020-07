Zu Berlin, an der Géigend vum "Zoologischen Garten", ass e Sonndeg de Moie géint 7.20 Auer en Auto an eng Grupp Leit gerannt.

Am Ganze goufe 7 Mënsche blesséiert, 3 dovunner schwéier.

Der Police no soll de Mann wuel ze séier gefuer sinn. Den Ament géif et keen Indice op e politescht oder reliéist Motiv vum 24 Joer ale Chauffer ginn. Hie gouf festgeholl ginn a géint hie gëtt wéinst dem Verdacht op versichten Doudschlag ermëttelt.

Engem Spriecher vun der Police no wollt de Chauffer ofbéien, warscheinlech mat ze vill héijer Vitesse, huet dunn awer d'Kontroll iwwer säin Auto verluer a wier an den Trottoir gerannt. Et hätt sech ëm ee schwaarze Mercedes mat Placken aus Estland gehandelt

Déi 7 Blesséiert wieren direkt an d'Spidol komm, eng Persoun hätt misse reaniméiert ginn, esou d'Pompjeeën. Eng Rei Zeie goufe psychologesch betreit. 60 Pompjeesween waren am Asaz, an och 2 Rettungshelikopter.