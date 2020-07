An Israel hunn e puer Dausend Mënschen e Samschdeg de Récktrëtt vum Regierungschef Benjamin Netanjahu, dee wéinst Korruptioun ugeklot ass.

D'Demonstranten hu sech virun der Residenz vum Ministerpresident zu Jerusalem versammelt an hunn dobäi Plakater mat der Opschrëft "Du bass korrupt, mir hunn es genuch vun dir" an "Wou bleift d'Moral?" an d'Luucht gehalen.

Och zu Tel Aviv sinn dausende Mënschen op d'Strooss géint den Natanjahu gaangen. An Israel ginn et zanter Woche scho Protester géint de Regierungschef. Hie kritt Bestiechlechkeet a Bedruch virgeworf. Hie wier dem Staat géintiwwer net trei gewiescht a muss sech zanter Mee viru Geriicht veräntwerten.

Och wéinst senger Corona-Politik steet den israelesche Regierungschef staark an der Kritik. Him gëtt virgeworf ze chaotesch ëmgaangen ze sinn: Restauranten, Plagen a Sportstudioen goufen zougemaach, nees opgemaach an aus Angscht virun der zweeter Well nees zougemaach.

An Israel, mat senge ronn 9 Milliounen Awunner, goufe bis ewell vun offizieller Säit iwwer 60.000 Corona-Fäll registréiert, 455 Mënschen sinn un de Suitte vu Covid-19 gestuerwen. Leschten Informatiounen no gouf et all Dag iwwer 1.000 nei Infektiounen.