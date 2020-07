Souwuel dat ukrainescht Militär, wéi déi pro-russesch Separatisten haten am Virfeld allen 2 annoncéiert sech och wëllen drun ze halen.

An der Lescht gouf et gutt zwou Dosen Versich op eng durabel Trêve, déi allkéiers no just e puer Deeg, deels souguer just Stonnen, scho nees gebrach gi war. Den arméierte Konflikt an der Ost-Ukrain dauert mëttlerweil schonn 6,5 Joer un. Zanterhier sinn offizielle Quellen no, méi wéi 5.500 Zaldoten, Rebellen oder Zivilisten ëm d’Liewe komm.