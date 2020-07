Hien war e liewegt Symbol fir d’Bierger-Rechter an den USA. Virun annerhallwe Woch ass de Kongress-Deputéierten John Lewis am Alter vun 80 Joer gestuerwen.

A senger Heemechtsstaat Selma am Bundestaat Alabama gouf et e Sonndeg eng grouss Trauerzeremonie, fir dee Mann, deen als eng vun den Haapt-Figuren am Rasse-Sträit nieft dem Friddensnobelpräis-Laureat Martin Luther King an de 60er-Joren gegollt huet.

Dem Lewis säi Sarg wäert um Méindeg och am Kapitol zu Washington opgeboort ginn. Eng Éier, déi just ganz seelen engem Verstuerwenen accordéiert gëtt.

Fir d’Demokraten souz de Lewis 33 Joer laang am Representantenhaus zu Washington.