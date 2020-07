An der italienescher Regioun Campania ginn et Strofe vun 1'000 € wann een d'Mask net undeet, a Spuenien kéinten d'Sécherheetsmesuren nees verschäerft ginn.

Weltwäit leien déi confirméiert Fäll mëttlerweil zanter dem Ufank vun der Pandemie bei iwwer 16 Milliounen. Och Nordkorea schéngt elo concernéiert. Bis ewell hätt et am diktatoresch-gefouerten Staat nach keen Infektiounsfall ginn, mä e Sonndeg gouf dunn awer de Krisen-Zoustand ausgeruff, well et konkret Verdachtsfäll géif ginn.

An der italieenescher Regioun Campania – also ronderëm Neapel – gëllt vun dësem Méindeg un eng Strof vun 1'000€, wann een an ëffentlechen zouene Raim, keng Mask unhuet.

A Spuenien gëtt iwwerdeems driwwer nogeduecht, déi generell Precautiounen nach emol ze verschäerfen, nodeems a ville Regiounen, d’Infektiounschifferen nees ferm geklomme sinn.

A Groussbritannien gëllt fir all d‘Leit, déi aus Spuenien zeréck kommen, zanter e Sonndeg eng Quarantän.