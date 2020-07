Déi 3 Kanner, déi der Police och bekannt waren, sinn tëscht 11 an 12 Joer al.

Net schlecht gekuckt huet d'Police vun Osnabrück, wéi se déi komplett zerstéiert Schoul zu Bissendorf a Niedersachsen gesinn huet. Wéi d'Police matdeelt, sinn e Sonndeg den Owend déi 3 Bouwen an d'Schoul agebrach an hunn Lavaboen aus de Mauere gerappt, Fënstere futti geschloen an d'Mauere mat Faarf ugemoolt.

Dobäi kënnt dann, dass d'Kanner och nach d'Krinn lafe gelooss hunn, an et op all Stack zu enger reegelrechter Iwwerschwemmung komm ass.

Der Police no huet den Trio e Schued vun op mannst 150.000 Euro verursaacht. D'Schoul huet wéinst dem Waasserschued misste vun de Pompjeeën eidel gepompelt ginn.

Zënter Mee sinn déi jonk Täter scho méi wéi 20 mol negativ bei der Police opgefall. Haaptsächlech ass et do ëm Materialschued, awer och Kierperverletzung a Vol gaangen. Allerdéngs kënnen d'Kanner wéinst hirem Alter nach net bestrooft ginn, d'Police an d'Jugendamt stinn awer elo an deem do Fall an enker Zesummenaarbecht. D'Schoul selwer gëtt vun elo un vu Sécherheetspersonal bewaacht.

Zeien haten d'Jongen an der Schoul gesinn an dunn d'Police geruff. Wéi déi ukoumen, hunn dës versicht iwwert e Maisfeld ze flüchten, sou dass fir eng kuerz Zäit och en Helikopter am Asaz war. Déi 3 goufe schlussendlech vun der Police an der Géigend vun hirem Doheem festgeholl a goufe bei der Famill ofgeliwwert.