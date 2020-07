D'Verbuet gëllt vum Wanter 2021 un.

Terrassen ze hëtzen, géif zu absolut ongerechtfäerdegtem Energieverbrauch féieren, huet déi franséisch Ëmweltministesch Barbara Pompili e Méindeg betount.

Et kéint een am héije Summer net d'Strooss klimatiséieren an et kéint een och net am Wanter d'Terrassen hëtzen, nëmme fir kënnen dobausse Kaffi ze drénken, ouni dass engem dobäi kal gëtt.

Gläichzäiteg géif een awer d'Schwieregkeeten, déi Restaurateure wéinst der Corona-Kris haten, berécksiichtegen. Dowéinst géifen déi nei Mesuren eréischt um Enn vum nächste Wanter obligatoresch ginn.