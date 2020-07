Zënter 2014 ass et am Donbass onroueg. 2015 gouf am wäissrussesche Minsk e Friddensplang ënnerschriwwen, un dee sech awer ni gehale gouf.

An der Ostukrain soll zanter e Méindeg Hallefnuecht eng nei Wafferou gëllen. Ob se elo respektéiert gëtt, ass net ganz kloer, op alle Fall schéngt den Accord fragil ze sinn. Kiew mellt, datt Regierungsentitéiten e Méindeg de Moie mat Maschinnegewierer attackéiert gi wieren. Vun de Separatisten heescht et, datt ee sech géing un d'Wafferou halen. Méi ewéi zwou Dose Wafferoue goufe bis ewell net respektéiert. D'Uno schätzt, datt bei dësem Konflikt scho méi ewéi 13.000 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.