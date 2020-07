En dubiéise Virfall gouf et e Sonndeg zu Koblenz. E Mann hat eng Autostopperin matgeholl, duerno war den Handy fort. Ma d'Geschicht geet nach weider.

Well de Mann an déi jonk Fra am Beräich vun den Taxistänn bei der Gare vu Koblenz stoungen ze streiden, ass d'Police e Sonndeg de Moien op si opmierksam ginn. De Mann huet de Beamte gezielt, dass hien d'Autostopperin matgeholl hätt, duerno wier säin Handy verschwonnen.

D'Fra gouf kontrolléiert, en Handy gouf net bei hir fonnt. D'Police huet doropshin an den Auto vum Mann gekuckt. En Handy hu se och do net fonnt, dofir awer 85 Extasy-Pëllen an der Händschekëscht. Bei der Perquisitioun a senger Wunneng goufen nach 160 Gramm Marihuana, Accessoiren, Spraydouse mat Reizgas, en Elektroschocker a Boergeld am Wäert vu 4.000 Euro fonnt.

Den 32 Joer ale Mann koum virun den Untersuchungsriichter an duerno direkt an d'JVA Koblenz.