Schonn d'nächst Woch soll en entspriechend Dekret heivir an Däitschland a Kraaft trieden, esou de Minister Jens Spahn.

Leit, déi an Däitschland op engem Fluchhafe landen an aus engem Corona-Risikogebitt kommen, sollen sech an Zukunft op de Virus teste loossen. De Gesondheetsminister Jens Spahn wëll hei eng Testflicht fir all Persoun déi reest ordonéieren, déi aus engem Land kënnt, dat als Risiko-Gebitt ageschat gëtt. Dëst géif dem Schutz vun de Bierger déngen, nei Infektiounskette missten esou ënnerbrach ginn. Den Test soll gratis sinn.

Mat dësem Dekret kënne Leit, déi engem héijen Inflatiounsrisiko ausgesat sinn an an Däitschland areesen, gesetzlech dozou verflicht ginn, fir sech vun engem Dokter ënnersichen ze loossen.

Schonn zënter dem Weekend kann een sech fräiwëlleg testen op däitsche Fluchhäfen, wann een aus engem Risikoland kënnt. Wann een e positiven Test huet, muss ee fir 2 Wochen a Quarantän.

Grondlag fir ze bestëmmen, op e Land e Risikoland ass, ass a bleift d'Lëscht vum RKI. Heizou gehéiere Länner, an deenen et a 7 Deeg méi wéi 50 Neiinfizéierter pro 100.000 Awunner gëtt, also och Lëtzebuerg.

Persounen, déi aus Net-Risikolänner kommen, kënne sech bannent 72 Stonne gratis teste loossen, dat awer da bei engem Dokter oder dem Gesundheitsamt.