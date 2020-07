Zënter e puer Woche kënnt am Fall vun der Vermësster Maddie McCann no 13 Joer nees Beweegung an d'Spill.

Verdächtegt gëtt jo ganz aktuell en 43 Joer ale Mann aus Däitschland. Hie soll 2007 d'Madeleine a Portugal entfouert hunn. De Christian B. ass dann och direkt e puer mol scho virbestrooft, a gëtt och an anere Fäll vun Entféierung verdächtegt. Ma e Freideg huet da Parquet awer iwwerraschend matgedeelt, dass géint de Verdächtege keen dréngende Verdacht besteet. En Dënschdeg du koum d'Nouvelle, dass d'Police ugefaangen huet zu Hannover eng Gaarde-Parzell mat Hëllef vun engem Bagger auszegruewen. Den Asaz géif an Zesummenhang mam 43 Joer alen Däitsche stoen, esou de Parquet. Wat awer hei gesicht géif ginn, gouf net gesot.