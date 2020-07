Een Dag no hirem 93. Gebuertsdag ass déi franséisch Fraerechtlerin en Dënschdeg zu Paräis gestuerwen.

Dat mëllt d'Noriichtenagence AFP en Dënschdeg a berifft sech op d'Famill vum Gisèle Halimi.

1927 gouf si an Tunesien gebuer an huet sech hiert ganzt Liewe laang fir Fraen agesat an ënnert anerem fir d'Recht op Ofdreiwung agesat. D'Juristin huet sech Ufank den 1970er Joren en Numm gemaach, well si am Bobigny-Prozess e mannerjäregt Meedche verdeedegt huet, dat wéinst enger Ofdreiwung no enger Vergewaltegung viru Gericht koum.

D'Gisèle Halimi huet 1971 zesumme mat der Philosophin Simone de Beauvoir d'Frarechtsorganisation "Choisir la cause des femmes" gegrënnt.

De franséische President Emmanuel Macron schwätz op Twitter vun enger grousser Kämpferin fir d'Emanzipatioun vun de Fraen, déi Frankräich mam Doud vum Gisèle Halimi verléiert.

Pour Gisèle Halimi, le féminisme était un humanisme. La France perd une républicaine passionnée qui, comme avocate, militante et élue, fut une grande combattante de l’émancipation des femmes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 28, 2020

D'Franséisch Kulturministesch Roselyne Bachelor huet d'Gisèle Halimi als onermiddlech Verfechterin vun de Fraerechter, als groussaarteg Schrëftstellerin an decidéiert Aktivistin beschriwwen.