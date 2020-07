Dem UNO-Flüchtlingswierk no sinn 2018 an 2019 op d'mannst 1.750 Flüchtlingen op hirem Wee duerch Afrika a Richtung Mëttelmier ëm d'Liewe komm.

Dëst Joer wiere schonn op d'mannst 70 Mënsche gestuerwen, heescht et am Rapport vun der UNHCR. D'Mënsche wieren op hirem Wee bei d'Mëttelmier enormer Brutalitéit ausgesat, dorënner Mësshandlungen, Zwangsaarbecht, Folter oder sexuell Ausbeutung. D'Täter wiere Schmuggler, Milizen, Mënschenhändler an a verschidde Fäll och staatlech Vertrieder.

Der UNHCR no wier et immens schwéier Daten a Fakten iwwert d'Doudesaffer ze sammelen.

Déi meescht Doudesfäll géifen et an der Sahara ginn, mä och Libyen oder d'zentralafrikanesch Republik Mali sinn extrem geféierlech fir d'Flüchtlingen.