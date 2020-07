Ënner anerem gouf de Chefredakter vum meescht geliesten Internetsite an Ungarn ofgesat, nodeem en Alliéierte vum Viktor Orban Deeler vum Site kaf hat.

D’EU muss géint Ungarn handelen, well d’Regierung do d’Medien ënnerdréckt, dat fuerdert d’europäesch Federatioun vu Journalisten an engem oppene Bréif un d’europäesch Kommissioun, den europäesche Conseil an de Conseil vun der EU, also aktuell déi däitsch Presidence.

Déi lescht Woch gouf beim meescht geliesten Internetsite an Ungarn Index.hu, de Chefredakter, den Szabolcs Dull ofgesat. Am Abrëll hat de Geschäftsmann, Miklos Vaszily, deen dem nationalistesche Regierungschef Viktor Orban nosteet, 50 Prozent vun de Parte vun Index.hu opkaf.