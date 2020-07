Dat huet d'EU-Kommissärin fir Gläichstellung, Helena Dalli, per Twitter matgedeelt.

D'Memberstaate wiere verflicht, d'Wäerter a Grondrechter vun der EU ze respektéieren.

LGBT-fräi Zonen heescht, dass et do keng lesbesch, schwul, bisexuell oder transgender Leit dierfe ginn.

De polnesche Justizminister huet doropshi vun illegalem Drock duerch d'Kommissioun geschwat an et wier d'Flicht vun der Regierung zu Warschau, déi betraffe Gemengen am Numm vun der Rechtsstaatlechkeet do virdrun ze schützen.

Bis ewell hu méi ewéi 50 polnesch Gemenge Resolutioune géint eng LGBT-Ideologie gestëmmt, déi an hiren Aen existéiert. 40 weider Gemengen hunn eng Charta vum Familljerecht ënnerschriwwen, déi ënnert anerem virgesäit, dass eng Hochzäit just tëscht Mann a Fra däerf sinn.