A ville Länner op der Welt schéissen d’Infektiounszuele mat Covid-19 weider deels ganz ferm an d’Luucht.

Aus den USA mellt d’John Hopkins Universitéit op en neits bal 70.000 confirméiert nei Fäll bannent just engem Dag, bei nees iwwer 1.200 Doudesfäll.

An Australien ass weiderhin de Bundesstaat Victoria mat der Haaptstad Melbourne am schlëmmste betraff. 723 positiv Fäll gouf et do e Mëttwoch, wat en neie Rekord duerstellt. Besonnesch schlëmm wier d’Situatioun do an den Altersheemer.

Alles an allem beleeft sech de Bilan vun Doudesaffer duerch Corona weltwäit gesinn, mëttlerweil op 666.000 Affer. Méi wéi 16,9 Millioune Leit goufe positiv getest.