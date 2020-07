Schüler a Studente goufen ënnert dem ëmstriddenen neie Sécherheetsgesetz zu Hongkong festgeholl, wéinst chinakritesche Contenuen um Internet.

3 Männer an eng Fra tëscht 16 an 21 Joer goufe bei enger Razzia zu Hongkong vun der Police festgeholl. Dokumenter, Computeren an Handye vun de Schüler a Studente goufen donieft confisquéiert.

Si solle sech iwwer Internet fir eng onofhängeg "Nation Hongkong" agesat hunn. Ënnert dem neie Sécherheetsgesetz vu China fir Hongkong ass dat strofbar. Déi 4 Persounen, déi festgeholl goufen, kéinten eng Prisongsstrof vun e puer Joer kréien. D'international Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch huet d'Interpellatioune schaarf kritiséiert.