An engem Video ruffen Iwwerliewender vum Holocaust de Papp vu Facebook Mark Zuckerberg dozou op, negationistesch Contenuen op sengem Site ze läschen.

En Rei Videoe goufen op de soziale Medien an op engem speziell dofir kreéierten Internetsite gedeelt. Et temoignéieren 9 Zäitzeien vum Holocaust, dorënner d'Hallefschwëster vum Anne Frank, d'Eva Schloss, déi haut 91 Joer huet.

Negationistesch Contenue wiere Ligen an dierften net op Facebook verbreet ginn. Eng Iwwerliewend reegt sech am Video op a seet, datt Leit géife soen, datt hier 60 Familljememberen net vun den Nazien ëmbruecht gi wieren. Mam Hashtag #NoDenyingIt, wat sou vill heescht wéi "et ass net ofzestreiden", soll jiddereen op de soziale Medien opgekläert ginn.

Et ass eng Initiativ vun der ONG Claims Conference, déi 1951 gegrënnt gouf fir sech fir Holocaust-Iwwerliewender anzesetzen a fir vun den Nazie geklauten Objeten ze recuperéieren. Op Facebook ginn et eng Rëtsch Gruppen, an deenen den Holocaust am zweete Weltkrich oppen ugezweiwelt an ofgestridde gëtt. Dës Informatiounen huet d'Organisatioun géint Antisemitismus Anti Defamation Leage Ufank Juli public gemaach.

Anescht wéi dacks an Europa ass an den USA Revisionismus an Negationismus net per Gesetz verbueden, mä gehéiert zur Riedefräiheet.

Facebook huet reagéiert a gesot, datt si Contenuen, déi den Holocaust justifiéieren a guttheeschen, läsche géifen, genee esou wéi Contenuen, déi ee kloren Opruff zum Haass an zur Gewalt géint Judde sinn. Facebook géif awer an der Reegel kee Contenu suppriméieren, "just well e falsch ass", a géif dofir net all Negationismus läschen, och wa si géife probéieren, deen ze limitéieren. De Mark Zuckerberg, dee selwer jüddesch ass, hat schonn 2018 gesot, et géif een negationistesch Messagen net läschen.

D'ONG huet vir, all Dag ee Video vun engem Zäitzeien ze posten, bis Facebook eppes ënnerhëlt. Et hätt een iwwer 70 Leit gefilmt an et wier ee prett fir de Protest.