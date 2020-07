Um Donneschdeg gëtt de Kongress-Deputéierte John Lewis zu Atlanta begruewen. Invitéiert si vill fréier Presidenten. Den Donald Trump wäert net dobäi sinn.

Nieft dem Barack Obama sollen, US Medien no, och de fréiere President Bill Clinton an George W. Bush en Donneschdeg beim Begriefnis zu Atlanta am Bundesstaat Georgia dobäi sinn.

De 17. Juli ass den US Demokrat John Lewis am Alter vun 80 Joer verstuerwen. Säi Sarg gouf am Kapitol zu Washington opgeboort, wou d'Bierger sech konnte vun him verabschiden. Den US President Donald Trump hat e Méindeg annoncéiert, datt hien d'Kapitol net besiche géif. Den John Lewis huet als Kritiker vum Trump gegëllt.

Ganz anescht war d'Relatioun tëscht dem Kongress-Deputéierten an dem Barack Obama. Scho bei der éischte Kéier, wou déi zwee sech als Studente gesinn hunn, hätt den Obama de Lewis säin Held genannt. De Barack Obama soll en Donneschdeg beim Begriefnis d'Ried virum Graf halen.

Den John Lewis huet als eng vun den Haaptfiguren am Rasse-Sträit nieft dem Friddensnobelpräis-Laureat Martin Luther King an de 60er-Jore gegollt.