An eisem Nopeschland setzt sech déi Däitsch Aidshëllef dofir an, dass d'Sexaarbechterinnen hirer Tätegkeet nees dierfen nogoen.

Well d'Prostitutioun wéinst der Corona-Kris wärend Méint verbuede war an nach ëmmer ass, huet se sech an de Beräich vum Illegale verlagert. Fir deem entgéintzewierken huet de Verband "Deutsche Aidshilfe" en entspriechend Hygièneskonzept virgeluecht. D'Sexaarbecht soll an Däitschland esou séier wéi méiglech nees erlaabt ginn; ob dat an de Puffen ass oder op der Strooss. Aner Nopeschlänner wéi der Belsch, Schwäiz, Éisträich oder Tschechien hätten dee Schrëtt scho gewot.

#Sexarbeit wieder zulassen - jetzt! Sexarbeit nicht anders behandeln als andere körpernahe Dienstleistungen. Die Position der @Aidshilfe_de dazu: https://t.co/1Cb0fqhPSb https://t.co/W1AZSOELTn — Deutsche Aidshilfe (@Aidshilfe_de) July 29, 2020

Geschlechtsverkéier dierft net anescht behandelt gi wéi aner kierperlech Tätegkeeten, fënnt den Ulf Kristal aus dem Virstand vun der Aidshëllef. Et dierft een d'Leit deemno och net duerno beurteelen, ob hinnen e Rendez-vous beim Coiffer oder e sexuellt Erliefnis méi wichteg ass.

Ulf Kristal: „Sexarbeit darf nicht anders behandelt werden als andere Tätigkeiten mit engem Körperkontakt. Der Gleichheitsgrundsatz gilt unabhängig von moralischen Bewertungen. Niemand hat darüber zu urteilen, ob für jemand anderen ein Friseurbesuch oder ein sexuelles Erlebnis wichtiger ist."

Duerch d'Verbuet vu Sexaarbecht géinge vill betraffe Fraen an Noutsituatioune geroden, well se keen Akommes, Wunnraum oder Krankeversécherung hunn. D'Ofhängegkeetsverhältnisser ginn op dësem Wee verschäerft. Ma grad Mënschen, déi an der Sex-Branche täteg sinn, brauchen e séchert Aarbechtsëmfeld.

Ulf Kristal: „Die Verdrängung in die Illegalität hat fatale Folgen. Menschen in der Sexarbeit brauchen ein sicheres Arbeitsumfeld mit fairen Regeln und rechtlicher Absicherung. Sicherheit lässt sich nur unter legalen Bedingungen herstellen. Dort lässt sich auch Infektionsschutz am besten umsetzen. Gerade jetzt, wo Infektionszahlen wieder steigen, sind klare Spielregeln wichtig."

Safer Sex

Eng honnertprozenteg Sécherheet kéint och an anere Branchen net garantéiert ginn, awer am Beräich vun der Prostitutioun kéint een de Schutz virun enger méiglecher Infektioun gutt ëmsetzen. D'Hygièneskonzept vun der Däitscher Aidshëllef gesäit vir, dass déi Beleedegt wärend dem Sex mussen e Mond- an Nueseschutz unhunn an eng Ënneraarmlängt Ofstand tëscht de Gesiichter mussen anhalen.

Grad well Sexaarbechterinne sech am Alldag stänneg virun Infektioune schützen, kéinte si deemno esouguer villäicht e Virbild am Ëmgang mam Coronavirus ginn, sou nach den Ulf Kristal vun "Deutsche Aidshilfe".



Ulf Kristal: "Nirgendwo wird Sex mit so strikten Auflagen praktiziert wie in professionellen Bordellen (...) Sexarbeiter_innen sind seit jeher Profis, wenn es darum geht, sich vor Infektionen zu schützen und daran gewöhnt, Safer Sex durchzusetzen. Sie könnten vielleicht sogar Vorbilder werden für einen unaufgeregten und vernünftigen Umgang mit dem Corona-Risiko."