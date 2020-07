An engem Communiqué huet Estland matgedeelt, dass d'Arméi vum Grand-Duché en entspriechenden Accord mam Land ënnerschriwwen huet. Dat mellt de Paperjam.

Dëse Formatiounszenter soll um Fluchhafen zu Koigi an Estland gebaut ginn, an ass dofir do, fir Piloten déi militäresch Drone fléie sollen, auszebilden, esou d'Defense vun Estland an engem Communiqué. 2021 sollen d'Aarbechten um Gebai ufänken. Klassesäll, Lagerhalen, Material fir d'Dronen, Logementer a weider essentiell Installatioune sollen hei entstoen. Hei sollen dann och Lëtzebuerger kënnen an Estland ausgebilt ginn.

Dronen, also onbemannte Fluch-Objekter, déi à Distance gesteiert ginn, gi jo zënter Joren a Gebitter agesat an deenen et militäresch gesinn extrem geféierlech ass. Zënter dësem Joer setzt Lëtzebuerg Dronen iwwregens am Mali an. Dës Drone solle Lëtzebuerg no awer just fir d'Observatioun déngen a net fir de militäresche Kampf-Asaz.

Wéi et an engem spezialiséierte Blog aus der Belsch heescht, géif Lëtzebuerg am Kontext vun hire Raven-Dronen nei Investissementer maachen: "Pour l’exécuter, le Luxembourg va faire également l’acquisition de 12 systèmes micro UAS de type ATLAS Pro pour cette année et de 8 systèmes mini UAS de type PUMA à raison de 4 en 2020 et 4 en 2021." Dat Ganzt soll der Source no ronn 9 Milliounen Euro kaschten.