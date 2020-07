800 Millioune Kanner weltwäit si wéinst héijer Bläi-Konzentratioun an hirem Blutt un direkt medezinesch Traitementer ugewisen.

Dat schreift d'Unicef an engem Rapport, deen en Donneschdeg publizéiert gouf. Et hätt een et hei mat enger massiver a bis ewell onbekannter Gesondheetskriis ze dinn.

Bläi géif zu grousse Schied an der Gesondheet vun de Kanner an hirer Entwécklung féieren. De Problem wier, datt ee bei enger Bläivergëftung ufanks just seele Symptomer huet. Bläi ka sech awer bei de Mënsche wéi en Nervegëft auswierken. Studien hu gewisen, datt Mënschen, déi an hirer Kandheet enger héijer Verschmotzung vu Bläi ausgesat waren, dacks verhalensopfälleg ginn an am Laf vun hirem Liewen Nieren- oder Häerzproblemer kréien.

Ausléiser vu Bläiverschmotzunge sinn ënnert anerem bestëmmte Faarwen a Bensinslageren. Och schlecht recycléierten Autosbatterië wieren en heefegen Ausléiser, schreift Unicef an hirem Rapport. Wärend Kanner a räiche Länner iwwert déi lescht Joren ëmmer manner betraff waren, klëmmt de Problem an de méi aarme Regiounen. Virun allem Südasien ass betraff.