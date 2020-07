Den Trump huet Angscht virun der Bréifwal, op déi, wéinst Covid-19, massiv dierft zeréckgegraff ginn.

Den Donald Trump stellt ewell wéinst der Corona-Kris den Datum vun de Presidentschaftswalen am November a Fro. Hien ass derfir, déi Walen ze verréckelen, bis dass se an engem méi sécheren Ëmfeld iwwert d'Bün kënne goen.

Den Trump huet Angscht virun der Bréifwal, op déi, wéinst Covid-19, massiv dierft zeréckgegraff ginn. Den US-President Trump schwätzt vum Risk vu massivem Bedruch bei der Bréifwal.

Hien ass an de leschte Sondagen kloer hannert säin demokratesche Konkurrent gerutscht. Hie kritt ee katastrophale Management vun der Corona-Kris reprochéiert. Den Trump, deen d'Gefor vum Corona-Virus ëmmer nees erofgespillt huet, kënnt elo mam Virus als Argument, d'Walen ze verréckelen.

Hien hat op den Deconfinement an d'Hausse vun der US-Ekonomie gesat an op d'Baisse vum Chômage. Deen ass an de leschte Méint ganz staark an d'Luucht gaangen an d'amerikanesch Wirtschaft huet den Hick wéi nach ni.

An den USA ass d'Wirtschaftsleeschtung am zweete Quartal am Joresverglach ëm ronn een Drëttel an d'Gette gaangen. Et ass eng historesch Baisse vun der US-amerikanescher Konjunktur.

Dass den Trump mam Verréckele vun de Presidentschaftswalen duerchkënnt, ass relativ wéineg probabel.