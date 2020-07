Dem Statistesche Bundesamt no rechent den Onlinehandel am Juni ee Plus vun 30,7% zum Virjoer. Den Onlinehändler huet d'Corona-Kris also gutt gedoen.

Miwwelhaiser, Haushaltsapparater a Material, fir opzebauen, maachen 14,6% méi Ëmsaz. Kleeder- a Schonggeschäfter, nämmlecht wéi grouss Chaînë verléieren awer 16%. Allgemeng gouf am Eenzelhandel méi kaaft wéi zejoert. Am Juni huet deen 1,4% méi Ëmsaz wéi virun der Kris gemaach. Am Verglach mat 2019 sinn dat fir den Eenzelhandel 5,9% méi Ëmsaz. Supermarchéë kënne sech och freeën, si hunn ee Plus vun 3,1%. Dogéint hu kleng Liewensmëttelgeschäfter 4% verluer. Et geet also besser am Juni, ma et wier nach ëmmer fir kleng Geschäfter schwéier wéinst der Corona-Kris.