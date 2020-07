Eng Rei prominent Frae kruten dës Lescht eng Mail mat rietsextreme Menacë vum Expediteur "NSU 2.0" geschéckt.

Wéi d'SPD-Cheffin Saskia Esken en Donneschdeg SWR géintiwwer sot, hätt si elo och esou eng Noriicht kritt. Dobäi handelt et sech ëm eng Uspillung op de rietsextreme Grupp "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), dee wärend Joren 10 Persounen ëmbruecht huet.

"De Contenu vun de Maile wier esou gräisslech, dass een et mol net beschreiwe kéint", sou d'Saskia Esken. Déi däitsch Politikerin huet eng Plainte gemaach, ma am Normalfall kéint een domat awer näischt erreechen, well een d'Täter net ermëttele kéint, sot d'SPD-Virsëtzend.

Nieft dem Saskia Esken kruten och déi hessesch Fraktiouncheffin vun de Lénken, d'Janine Wissler, an déi bekannt Frankfurter Affekotin Seda Basay-Yildiz déi selwecht Doudesmenacë per Mail.

Ugangs der Woch goufen am bayresche Landshut e fréiere Polizist a seng Fra virleefeg festgeholl. Béid goufen awer nees fräi gelooss.