D'Feier huet sech an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg zu Anglet am Baskeland op 100 Hektar ausgebreet. 150 Pompjeeë goufe mobiliséiert.

D'Ursaach vum Feier ass nach net bekannt. Wéinst dem dréchene Wieder, der Hëtzt an dem Wand huet de Piniebësch Chiberta séier gebrannt. De Bësch huet am Ganzen 250 Hektar an ass am Zentrum vun Anglet. Pompjeeën a Bombardier-Fligere vu Bordeaux hu läsche gehollef, ma et war schwéier, d'Feier kontrolléiert ze kréien.

L'incendie s'est propagé sur 50 hectares. Cent pompiers sont mobilisés sur le terrain pour lutter contre les flammes.

(Crédit: @StephanieF3EH)https://t.co/d0lkzIiGS1 pic.twitter.com/iBLCgSlKyo — France3 Aquitaine (@F3Aquitaine) July 30, 2020

Eng honnert Leit goufen evakuéiert an eng Rëtsch Haiser hu Feier gefaangen. 11 Haiser hu gebrannt, dovunner goufen der 5 bal ganz zerstéiert.

© AFP / Gaizka Iroz

E Freideg de Moie war d'Feier ënner Kontroll, ma et bleift nach ëmmer d'Gefor, datt et sech awer nees ausbreede kéint. D'Läschaarbechte gi virun an déi evakuéiert Leit kënnen op d'mannst bis e Freidegnomëtteg net zréck, sou d'Autoritéiten.