Kuerz hannert Arzfeld a Richtung Irrhausen sinn zwee Autoe matenee frontal kollidéiert. Fir en 61 Joer ale Chauffer koum all Hëllef ze spéit.

Op der B410 koum et um spéide Freideg Nomëtteg zu engem déidlechen Accident. An enger laanggezunne Lénkskéier hate sech zwee Autoe frontal ze pake kritt. Duerch den Impakt hu sech dono béid Autoen och nach gedréint. D'Gefier, datt a Richtung Irrhausen ënnerwee war krut doropshin och nach d'Ofspärung ze paken, deen aneren Auto ass am Summerwee gelant.

Fir den 61 Joer alen Automobilist, dee Richtung Arzfeld ënnerwee war, koum all Hëllef ze spéit. Den 28 Joer ale Chauffer aus dem aneren Auto huet misste vun de Rettungsdéngschter aus sengem Gefier geschnidde ginn a koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol.