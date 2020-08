Alles an allem goufen eng 100 Regiounen an 29 Länner mat enger héijer Konzentratioun vu Fäll ënnert Lupp geholl.

Amerikaneschen Experten no war Italien am Ufank vun der Corona-Pandemie déi gréissten Dréischeif vum neiaartege Coronavirus baussent China.

An den 11 Wochen, ier d'WHO den 11. Mäerz d'Pandemie ausgeruff huet, ware 27 Prozent vun den gemellten Infektiounen ausserhalb vu China a Relatioun mat engem Openthalt an Italien. D'Fuerscher vun der Fachzeitung "The Lancet Infectious Diseases" baséiere sech fir hir Analyse op offiziell Informatioune vu Verwaltungen an Organisatiounen, déi ëffentlech zougänglech sinn.