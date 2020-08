Donieft stounge si zesummegedréckt an an nieft der Gare. Et war net méiglech, déi néideg Distanzen anzehalen.

Chaos war e Freideg den Owend géint 22 op der Gare zu Ostende opkomm. Dausend Touristen a Passagéier waren do wéinst Problemer mat den Zich tëscht Ostende a Bruges blockéiert, wéi de Buergermeeschter an de Porte-Parole vun der belscher Eisebunn confirméiert hunn. Op de sozialen Netzwierker ware Videoen ze gesinn, wéi Leit zu hirer ganz vill op der Gare zesummegedréckt stoungen, well se op een Zuch gewaart hunn, deen net komm ass. An dat a Coronazäiten. De Gemengepapp freet, datt en Urgencëplang entwéckelt gëtt, fir an Zukunft sou Problemer z'evitéieren. Bon après 1h45 pour un trajet d’un quart d’heure, scène surréaliste à la gare d’Ostende où les gens sont devenus fous pour récupérer le seul train qui venait d’arriver... le mien !



Je suis sensé en repartir ce soir, rassurant 😕 pic.twitter.com/3KjvD1MuK4 — Th Barnaudt (@tbarnaud) July 31, 2020