De Barack Obama, den Elon Musk oder och nach de Bill Gates ware seng Affer.

D'Police huet a Kalifornien en Teenager vu 17 Joer festgeholl, deen ënner Verdacht steet, den Haaptresponsabele fir eng grousser Hackerattack op Twitter ze sinn. Hie soll méi wéi 100.000 Dollar ergaunert hunn.

De Jonke gëtt wéinst der Gravitéit vun de Faite wéi en Erwuessenen vun der Justiz behandelt. Et goufen nach zwou weider Persoune verhaft, eng a Groussbritannien an eng zu Orlando. Ob nach weider Leit an d'Hackerattack verwéckelt waren, gouf fir den Ament net vum Parquet gesot. D'Konte vun de gehackte Perséinlechkeeten haten hir Utilisateuren opgeruff, hinnen op e bestëmmte Kont Bitcoins z'iwwerweisen. Mam Verspriechen, d'Leit géifen duebel sou vill erëm kréien.