Wéi ustiechend si Kanner a Jugendlecher beim Coronavirus? Déi Fro ass nach ëmmer net eendeiteg vun der Wëssenschaft gekläert.

No engem Corona-Ausbroch an enger amerikanescher Vakanzekolonie, kënnt elo eng nei Etüd vun amerikanesche Fuerscher zur Konklusioun, datt de Virus Kanner vun all Alter treffe kann a sech och séier verbreede kann. Méiglecherweis géife si awer eng Roll bei der Iwwerdroung spillen. Dës Etüd vun der amerikanescher Gesondheetsautoritéit CDC steet deemno am Widdersproch zu der vill verbreeter Meenung, datt Kanner, anescht wéi am Ufank geduecht, net de Virus am grousse Mooss weiderginn. An den USA huet dës nei Etüd natierlech en Afloss op d'Diskussiounen, ob d'Schoulen no der Summervakanz nees sollen opgoen oder net.

Analyséiert gouf e Corona-Ausbroch an enger Kolonie Enn Juni am Georgia, wou 600 Persounen eng 10 Deeg beieneen waren. 260 vun hinnen hate sech mam Virus ugestach, also bal d'Hallschent. Dovunner 51 Kanner am Alter bis 10 Joer, 180 Jugendlecher an 29 Erwuessener. Déi Jonk am Alter tëscht 6 an 18 Joer haten all keng Masken un, obwuel dat vun den Autoritéite fir jidderee recommandéiert war.

Allerdéngs hätten all d'Participanten virum Camp en negative Coronatest virgeluecht. Wärend der Kolonie gouf vill Aktivitéiten och dobanne gemaach, dorënner Sangen an haart Jäizen. Geschlof hunn déi Jonk an Hütten. Een Teenager war mat Erkältungsymptomer den zweeten Dag heem geschéckt ginn. Nodeems des Persoun positiv getest gi war, gouf de Camp zougemaach. Déi meescht vun den Infizéierten haten iwwregens nëmme liicht Symptomer.