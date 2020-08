Och wann den US-President annoncéiert huet, Truppen aus Däitschland ofzezéien, bedeit dat net, datt d'Base vu Spangdahlem zougemaach gëtt.

Och wann d'Zaldote verluecht ginn, bleift d'amerikanesch Airbase zu Spangdahlem an der Äifel erhalen. Et géife keng Pläng ginn, fir Spangdahlem zouzemaachen, heescht et e Samschdeg vun engem Responsabele vun der Airforce. Et hätt een ëmmer nach e wesentlechen Optrag z'erfëllen, mat oder ouni Zaldoten, déi do stationéiert sinn.

D'USA haten e Mëttwoch annoncéiert, d'Staffel vu Kampfjetten a Fligeren mam Equipage, de Mecanicienen an soss Mataarbechter an Italien ze verleeën. Zu der Air Base gehéieren eng ronn 4.000 Zaldoten, ma et schaffen awer och 800 däitsch Zivilisten zu Spangdahlem, déi sech no der Annonce natierlech grouss Suerge maachen.