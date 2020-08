An der Belsch klammen d'Neiinfektiounen och weider.

An der Moyenne hu sech an der leschter Woch pro Dag 465 Leit mam Virus ugestach. Dat huet d'Gesondheets-Institut Sciensano e Sonndeg publizéiert. Dat ass e Plus vun 78 Prozent par Rapport zu virleschter Woch. Am Ganze ginn et bei eisen Nopere Ronn 69.000 Infektiounen.

Och d'Hospitalisatioune sinn ëm 84 Prozent an d'Luucht gaangen a leie bei enger Moyenne vu 25 den Dag. Donieft sinn am Duerchschnëtt 2,7 Leit den Dag gestuerwen, schreift Sciensano. An der Belsch hu bis ewell iwwer 9.800 Leit d'Pandemie net iwwerlieft.

D'Regierung hat schonn annoncéiert, dass wéinst dëser Hausse den Deconfinement net poursuivéiert gëtt. Den Mond-an Nueseschutz ass elo och op allen ëffentleche Plazen obligatoresch an do wou annerhallwen Meter Distanz net kann agehale ginn.

Fir Belsch, déi aus engem Risikogebitt aus der Vakanz zeréckkommen, gëlle 14 Deeg Quarantaine an dat wäert och kontrolléiert ginn, huet de belschen Ausseminister Philippe Goffin an engem Interview mat der RTBF präziséiert. Lëtzebuerger, déi méi wéi 2 Deeg an d'Belsch fueren, mussen online e Formulaire ausfëllen.