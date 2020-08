De Robert Behnken an den Douglas Hurley waren zanter 2011 déi éischt Astronauten, déi nees aus den USA an d'All geschoss goufen.

No 2 Méint op der internationaler ISS-Raumstatioun kommen déi amerikanesch Astronaute vun der „Crew Dragon“- Raumkapsel, déi vum Elon Musk senger Entreprise SpaceX entwéckelt gouf, elo nees zeréck op d'Äerd. Et gëtt sech erwaart, dass de Robert Behnken an den Douglas Hurley e Sonndeg den Owend virun der Küst vu Florida am Golf vu Mexiko wäerte landen. Wéinst dem Stuerm Isaias kéint sech dës Landung awer verzögeren.



Enn Mee, war d'"Crew Dragon"-Raumkapsel den éischte Start vun engem bemannte Raumschëff aus den USA, zanter dem Enn vum Space-Shuttle-Programm 2011. Zanterhier waren déi Vereenegt Staaten op russesch Rakéiten ugewisen. Den Monopol schéngt elo nees gebrach ze sinn. Déi nei amerikanesch Raumschëffer wäre méi modern a komfortabel a kéinten duebel souvill Leit mathuelen