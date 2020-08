An dräi Distrikter vu Punjab sinn d'Leit gestuerwen, d'Police huet scho 25 Persoune festgeholl.

Honnerte vu Leit stierwen all Joer an Indien, well si schlechten oder gëftegen Alkohol drénken, deen illegal a klenge "Hannerhaff"-Distillerie gemaach gouf.

Nodeem elo 80 Leit a kuerzer Zäit un de Suitte vu schlechtem Alkohol gestuerwe sinn, huet d'Police eng grouss Ermëttlung ageleet. "Kee vun de Schëllege wäert verschount ginn" sot den zoustännege Minister.