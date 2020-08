Am Laf vum Sonndeg soll de Stuerm un d'Ostküst vun den USA treffen. Den Nationalen Hurrikan-Zentrum warnt viru Fluten an Iwwerschwemmungen.

Schonn e Sonndeg de Moie goufe Wandspëtzte vu ronn 110 Kilometer an der Stonn gemooss.

Op sengem Wee a Richtung Florida huet den Isaias u Kraaft verluer a gouf op en Tropestuerm erofgesat. Den Hurrikan-Zentrum warnt awer, datt de Wirbelstuerm eventuell nees u Stäerkt kéint gewannen. Den Donald Trump huet doropshin den Noutstand ausgeruff, fir am Fall wou, a Florida séier hëllefen ze kënnen.

An der Dominikanescher Republik huet de Stuerm fir vill Schued gesuergt.

De Stuerm ass awer scho méi laang ënnerwee an huet Schied op de Bahamas, der Dominikanescher Republik a Puerto Rico hannerlooss. Op de Bahamas goufe Wandspëtzte vun 136 Kilometer an der Stonn gemooss. An der Dominikanescher Republik ass op d'mannst eng Persoun ëm d'Liewe komm a Flëss sinn aus hirem Bett komm. Zu Puerto Rico koum zu Iwwerschwemmungen a Beem esou wéi Stroumleitunge sinn ëmgefall. Dausende Leit waren ouni Stroum. D'Rettungsekippen hunn donieft nach d'Läich vun enger 56 Joer aler Fra fonnt, déi mat hirem Auto vum Waasser matgerappt gouf.