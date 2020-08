Obuwel am Moment keng Bëscher dierfen ofgebrannt ginn, ass d'Zuel vun de Bränn, par Rapport zum Juli 2019, massiv an d'Luucht gaangen.

Leschte Mount goufen et offiziellen Chifferen no iwwer 6.800 Bëschbränn. D'Ëmweltorganisatioun Greenpeace schwätzt vun enger Hausse vun 77 Prozent am Verglach zum Juli zejoert a warnt virdrun, datt 2020 dat schlëmmst Joer fir de gréisste Reebësch op der Welt kéint ginn.