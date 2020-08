Bis ewell hat een et just ugeholl, elo hunn italienesch Fuerscher et bewisen: De Coronavirus ka vu Mënsch op Déier iwwerdroe ginn.

Fuerscher hunn an der Lombardei, am Norde vun Italien, 540 Hënn an 277 Kazen ënnersicht. Dës Déieren hunn a Stéit mat Corona-Patiente gewunnt oder a Gebitter, an deenen de Covid-19 staark verbreet war. 3,4 Prozent vun de concernéierten Hënn an 3,9 Prozent vun de Kazen haten Antikierper géint de Virus gebilt. Dass e Véierbeener säi Besëtzer mam Sars-CoV-2-Virus ustécht, geschitt an der Reegel awer net. Dem President vum Friedrich-Laeffler-Institut no, dem Thomas Mettenleiter, spillen Hënn a Kazen dowéinst bis ewell keng wichteg Roll bei der Verbreedung vum Coronavirus. Méi wichteg wier d'Iwwerdroung vu Mënsch zu Mënsch. © AFP