Fir 152.700 Schüler huet a Mecklenburg-Vorpommern, am Nordoste vun Däitschland, dat neit Schouljoer ugefaangen.

Och op verschiddenen Inselen a Schleswig-Holstein ginn d'Schüler nees an d'Schoul. Wéi a Pre-Corona-Zäite wäert d'Rentrée awer net oflafen.

Vun den 13.000 Enseignanten a Mecklenburg-Vorpommern fale ronn 400 Stéck aus, well si Risiko-Patiente sinn. Dowéinst gëtt en Deel vum Cours am Kader vum Home Schooling ugebueden. Weider garantéiert den Educatiounsministère all Schüler aus der Grondschoul 4 Stonnen Unterrecht den Dag. Fir den Infektiounsrisiko esou gutt et geet ze reduzéieren, ginn d'Schüler a Gruppen agedeelt, fir sech am Schoulgebai net iwwert de Wee ze lafen. An de Gruppe selwer mussen d'Kanner keen Ofstand zu eneen anhalen. Am Bus kommen d'Schüler nees all zesummen, dowéinst gëllt am ëffentlechen Transport d'Maskeflicht.

D'Enseignantsgewerkschaft VBE (Verbandes Bildung und Erziehung) bléckt mat gemëschte Gefiller op de Schoulufank. Mat Bléck op d'Infektiounszuelen, déi klammen, hätt d'Léierpersonal e komescht Gefill am Bauch. Virun allem d'Récksiichtslosegkeet an der Gesellschaft géing hinne Suerge bereeden, sou de Landesvirsëtzenden vum VBE, Michael Blanck.

An de Schoulen zu Hamburg soll de Mond- an Nueseschutz an Zukunft obligatoresch sinn. Och d'Bundeslänner Berlin, Bayern a Baden-Württemberg hunn ugekënnegt, d'Maskeflicht an de Gebailechkeeten anzeféieren, fir d'Verbreedung vum Coronavirus anzedämmen. Mecklenburg-Vorpommern denkt och doriwwer no, dës Mesurë z'ergräifen. An anere Bundeslänner soll d'Unhunn vum Mondschutz op fräiwëlleger Basis sinn. An Hessen oder Sachsen läit d'Decisioun bei de Schoulen.